В Ярославле разрушающийся Дом Дунаевых подешевел в два раза

Мэр Ярославля Артем Молчанов подписал постановление об условиях приватизации Дома Дунаевых, расположенного на улице Флотской, 1/18. Объект культурного наследия регионального значения с земельным участком планируется продать по цене не ниже 15,2 млн руб. В 2022 году городские власти выставляли памятник на торги за 29 млн руб., однако покупателей не нашлось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом Дунаевых

Фото: Правительство Ярославской области Дом Дунаевых

Фото: Правительство Ярославской области

Площадь здания составляет 824,1 кв.м., земельного участка — 522 кв.м. Дом, расположенный в центре Ярославля расселен, не отапливается и медленно разрушается.

Новый владелец должен будет выполнить все требования по сохранению объекта культурного наследия. Купеческий род Дунаевых был хорошо известен в Ярославле до революции, ему, в частности, принадлежала табачная фабрика «Балканская звезда».

Антон Голицын