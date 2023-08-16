ММЗ привезет в Петербург три модификации двигателей для речного транспорта

Минский моторный завод (ММЗ) представит в Санкт-Петербурге три модификации новых двигателей для речного транспорта.

Презентовать оборудование планируют на Международной выставке по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов, освоению океана и шельфа «Нева-2023», которая пройдет в городе с 18 по 21 сентября.

«Будут представлены три модификации новых двигателей, разработанных на ММЗ специально для речного транспорта. В планах - представить новинку на российском рынке, презентовать возможности наших двигателей, расширить круг потребителей»,— говорится в сообщении пресс-службы ММЗ.

Выставка «Нева» является крупнейшей гражданской судостроительной выставкой в Восточной Европе и на постсоветском пространстве, входит в десятку крупнейших мировых выставок.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться в ситуации с приостановкой эксплуатации белорусских автобусов «МАЗ» в Санкт-Петербурге. Причиной частых возгораний автобусов глава республики назвал жесткую конкуренцию.

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