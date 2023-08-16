Опрос: петербуржцы считают, что стоимость аренды жилья за последний год увеличилась на 15% и выше

Больше половины (58%) жителей Петербурга, арендующих жилье, отмечают, что стоимость аренды за последний год увеличилась, следует из опроса, который провел «Росгосстрах» во всех федеральных округах России (ПАО СК «Росгосстрах», дочерняя компания банка «Открытие», входит в Группу ВТБ). Всего, по данным компании, снимают квартиру в городе четверть петербуржцев.

47% опрошенных считают, что плата за съем поднялась на 10-15%, 20% отмечают рост на 20-25%, 26% — на 30%, а 7% — более чем на 40%.

«39% респондентов признались, что стоимость аренды для них слишком высока, но других вариантов с жильем у них нет. Еще 23% все-таки пытаются найти более дешевые варианты. Только для 38% респондентов цена за аренду является комфортной»,— отметили аналитики компании в результате опроса.

«Повышая цены на аренду, многие владельцы квартир также стараются обновить отделку и устранить все недочеты, чтобы оправдать стоимость. Для этого арендодатели выделяют крупные суммы на ремонтные работы, стараясь сделать квартиру для проживания съемщиков идеальной»,— объясняет начальник управления выплат по страхованию имущества ПАО СК «Росгосстрах» Юлия Серова.

При этом, ранее, компания «Мир квартир» сообщала, что аренда жилья площадью до 32 кв. м. в Петербурге наоборот подешевела за год на 8%. Снижение стоимости с августа 2022 года наблюдается в 9 городах, среди которых Севастополь (-12%), Чита (-11%), Калининград (-10%), Петербург (-8%) и Калуга (-7%). При этом, по данным ЦИАН, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в августе выросла на 11% по сравнению с прошлым месяцем и составила 31,4 тыс. рублей.

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