Власти Кубани разработают стратегию развития побережья Азовского моря

На Кубани разработают стратегию развития побережья Азовского моря. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Приморско-Ахтарского района Максима Бондаренко Фото: Telegram-канал главы Приморско-Ахтарского района Максима Бондаренко

«Наша задача – изучить все факторы, влияющие на море. Разработать стратегию, как его привести в порядок, определить, как вокруг него могут развиваться все отрасли экономики»,— отметил операционный директор АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Георгий Белозеров.

В ходе разработки проекта будет проведена работа по выявлению проблемных вопросов районов азовского побережья, изучены возможности транспортной доступности, обеспечения туротрасли, рыболовства, аграриев, промышленности и экологии.

За последние три года в территорию вложили 150 млрд руб. в качестве инвестиций.

Анастасия Донскова

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