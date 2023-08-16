В июле в Ярославской области подорожали стройматериалы и фрукты

В Ярославской области в июле 2023 года уровень цен по отношению к предыдущему месяцу составил 100,5%, продовольственные товары подорожали на 0,9%, непродовольственные — на 0,1%. Об этом сообщает Ярославльстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Цемент

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Цемент

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Среди непродовольственных товаров значительно подорожал цемент — на 7,2%, металлочерепица и линолеум — в среднем на 5,8%, доска обрезная — на 3%.

Среди продовольственных товаров самый значительный рост на апельсины — 23%, бананы — 10,6%, виноград — 8,9%. Несколько подешевели крупы, рыба, масло сливочное, подсолнечное и маргарин, молоко, сыр, различные виды консервов, макароны, мороженое и пиво.

Среди платных услуг наиболее заметен рост цен на услуги зарубежного туризма — на 6,5%.

Антон Голицын