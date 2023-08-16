Воронежская область стала третьей в России по объему произведенного в 2022 году меда

Аналитики «Россельхозбанка» составили топ-5 регионов России по объему произведенного в 2022 году меда. Третью строчку в рейтинге заняла Воронежская область с результатом 4,4 тыс. т, другие регионы Черноземья в нем не представлены. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Составители перечня отметили, что среди регионов-лидеров быстрее всего объемы производства растут в Воронежской области. Средний темп прироста за последние пять лет здесь составил 21%, в остальных субъектах из топа — не более 5%.

По словам аналитиков, 99% потребляемого россиянами меда производится внутри страны. За год среднестатистический гражданин РФ потребляет 0,5 кг липкого десерта.

Алина Морозова

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