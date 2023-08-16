В Крыму предотвратили атаку беспилотника

В Крыму предотвратили атаку беспилотного летательного аппарата на объекты РФ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Попытка атаковать инфраструктуру полуострова была совершена 16 августа около 11:00. Сообщается, что БПЛА был обнаружен и уничтожен силами противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее российские военные уничтожили три украинские ракеты в районе Крымского моста. Пострадавших и разрушений в результате происшествия нет.

Анастасия Донскова

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