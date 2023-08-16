Carlsberg отчиталась лучше прогнозов

Carlsberg Group завершила первое полугодие с чистой прибылью в размере 3,5 млрд датских крон ($513 млн) против чистого убытка 5,3 млрд крон годом ранее, следует из финансового отчета производителя пива. Операционная же прибыль компании по итогам первой половины года достигла 6,3 млрд крон ($923 млн), что выше средневзвешенного прогноза аналитиков на 3%.

Объем проданного пива в первом полугодии вырос менее чем на 1% по сравнению с прошлым годом. При этом продажи в Европе сократились на 2%. Тем не менее заметный рост спроса на алкогольные напитки в Азии, рост цен и рост спроса на дорогие сорта пива позволили в итоге нарастить Carlsberg показатель выручки на гектолитр сразу на 10%.

Благодаря таким показателям в первой половине года компания улучшила свой прогноз на весь 2023-й. Если ранее производитель ожидал, что динамика операционной прибыли составит от –2% до +5%, то теперь уверен, что прибыль вырастет на 4–7%.

Отдельно компания прокомментировала продажу российских активов. По словам генерального директора Carlsberg Кееса т`Харта, Carlsberg была «шокирована» изъятием пивоваренной компании «Балтика» российскими властями в прошлом месяце, а будущее этих активов все еще «довольно неясно». «Мы оцениваем ситуацию и юридические последствия… и намерены защищать свои активы и ценность нашего бизнеса»,— заявил господин т`Харт.

Carlsberg Group, как и многие другие западные компании, намеревалась покинуть российский рынок и продать принадлежащую ей Baltika Breweries. В конце июня Carlsberg Group объявила о завершении поиска инвестора для «Балтики» и подписании соглашения с будущим владельцем активов. Однако 16 июля президент Владимир Путин подписал указ о передаче долей в «Балтике» во временное управление Росимущества. По словам господина т`Харта, Carlsberg до сих пор не списала российские активы и продолжит пытаться продать их.

Кирилл Сарханянц