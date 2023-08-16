Минтруда Башкирии предлагает построить пансионат на условиях концессии

Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии объявило прием предложений о заключении концессионного соглашения по созданию негосударственного пансионата для пожилых и инвалидов. Для этих целей предполагается переоборудовать здание бывшей школы в селе Старогумерово Кушнаренковского района. Заявки принимаются до 18 сентября.

Пансионат стационарного обслуживания будет рассчитан на 65 — 70 койко-мест. С предложением заключить договор государственно-частного партнерства обратилась уфимская АНО «Центр социального обслуживания “Софи”». Организация намерена вложить в проект 36,6 млн руб. собственных средств. Срок соглашения установлен в 45 лет. Размер концессионной платы составит 10 тыс. руб. за весь срок действия соглашения.

Концессионер должен отремонтировать одноэтажное здание бывшей школы 1968 года постройки площадью 1,5 тыс. кв. м и возвести пристрой. Сегодня степень износа оценивается в 65%. Также стороны заключат договор аренды участка под зданием площадью 2,5 га. 85% коечного фонда планируется выделить для граждан, признанных нуждающимися в стационарной форме социального обслуживания, на эти цели организация будет получать субсидии из бюджета. Остальные 15% мест будут платными.

«Софи» планирует создание групп самопомощи для оказания друг другу услуг социально-бытового, морально-поддерживающего характера, в общении и досуге, обучение информационно-коммуникативным технологиям, кружки по арт-терапии.

АНО «Центр социального обслуживания “Софи”» зарегистрировано в текущем году в Уфе. Руководителем является соучредитель и управляющая сетью поликлиник ООО «Меги Дема», «Меги Нагаево», медцентров «Меги Черниковка» и «Меги Стерлитамак» Анастасия Кузьмина.

Влада Шипилова

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