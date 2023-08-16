Троих человек задержали после драки у военкомата в Петербурге

Три человека были задержаны из-за массовой драки возле военкомата на набережной реки Фонтанки, 90/31., сообщает 16 августа пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.

По информации главка, о конфликте с тремя пьяными прохожими в полицию сообщил дежурный военного комиссариата во вторник, 15 августа в 23:23. Он отметил, что мужчины ведут себя агрессивно по отношению к работникам учреждения.

«На место происшествия был направлен наряд полиции, который задержал дебоширов, трех неработающих местных жителей 35, 43 и 44 лет, один из которых ранее неоднократно судим»,— уточнили в полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что суд арестовал иностранца, задержанного у петербургского военкомата с бутылкой бензина.