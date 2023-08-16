В Новороссийске бывшего полицейского осудили за взятку

В Новороссийске бывшего сотрудника полиции признали виновным в получении взятки. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В ходе заседания было установлено, что в августе 2022 года старший дознаватель отдела дознания Линейного отдела полиции на станции Новороссийск потребовал 50 тыс. руб. с подозреваемого в преступлении, связанном с оборотом наркотиков. Взамен сотрудник правоохранительных органов пообещал содействие в избрании меры пресечения фигуранту дела, не связанной с заключением под стражу.

Полицейского задержали сотрудники ФСБ при передаче денег.

«В судебном заседании подсудимый полностью признал вину, отказавшись от дачи показаний»,— говорится в сообщении.

Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на 1 год и 7 месяцев в колонии общего режима. Осужденного также лишили права занимать должности на госслужбе в течение двух лет.

Анастасия Донскова

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