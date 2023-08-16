«Рёнхап»: КНДР может готовиться к открытию границ, закрытых с 2020 года

Два автобуса с людьми сегодня, 16 августа, выехали из КНДР в соседний Китай, сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап». По его данным, границу двух стран со стороны Северной Кореи пересекли впервые за три года и семь месяцев, что может свидетельствовать о подготовке ею к открытию границ.

Агентство утверждает, что автобусы могли перевозить членов команды по тхэквондо. Они должны принять участие в чемпионате мира, который пройдет в Казахстане с 18 по 27 августа. Автобусы пересекли границу по мосту через реку Амноккан (китайское название — Ялуцзян) из района Синыйджу в город Даньдун.

Турагентство КНДР Koryo Tours, базирующееся в Пекине, еще 11 августа сообщало, что КНДР в скором времени может частично открыть границы. Предполагается, что северокорейские власти могут разрешить въезд своим гражданам, которые с начала пандемии коронавируса находились за пределами страны.

О первых случаях заражения COVID-19 власти КНДР объявили в апреле 2022 года. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал распространение вируса крупнейшим потрясением в истории республики. В августе того же года в Северной Корее отменили масочный режим. В марте 2023-го Financial Times писала, что КНДР возобновляет дипломатическую деятельность после трех лет изоляции.

Лаура Кеффер