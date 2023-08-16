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Мост через реку Лемазы отремонтируют за 97 млн рублей

Администрация Мечетлинского района по итогам конкурса заключила контракт на реконструкцию моста через реку Лемазы в деревне Лемез-Тамак с АО «Уралмостстрой», сообщается на сайте госзакупок. Компания предложила исполнить контракт за начальную цену — 97,4 млн руб., он будет оплачен за счет субсидии из бюджета республики. Два других участника, не названных в протоколе, готовы были исполнить его за 95,4 млн руб. и 96 млн руб.

Работы должны быть исполнены до 31 июля 2025 года. Длина реконструируемого участка составляет 118 м, в том числе моста — 44,2 м.

Подрядчик должен дать восьмилетнюю гарантию на мост, земляное полотно, основание дорожной одежды и верхний слой покрытия, шестилетнюю — на регуляционные сооружения, пятилетнюю — на дорожные знаки и двухлетнюю — на сигнальные столбики.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Уралмостстрой» зарегистрировано в Уфе в 1994 году. Компания специализируется на строительстве мостов и тоннелей. Имеет шесть филиалов в Пермском крае, Свердловской, Курганской и Челябинской областях («Мостоотряд 16»).

Майя Иванова

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