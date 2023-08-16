Власти КНДР впервые сообщили об американском солдате-перебежчике Трэвисе Кинге

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило о ходе расследования по факту проникновения на территорию КНДР рядового второго класса армии США Трэвиса Кинга. Это первые известия о 23-летнем американце, который дезертировал в Северную Корею 18 июля, перебежав демаркационную линию, разделяющую две Кореи. До этого на все запросы со стороны официальных лиц США ответов от властей КНДР не поступало.

Согласно заявлению ЦТАК, Трэвис Кинг, которого задержали находившиеся на дежурстве солдаты Корейской народной армии, признал, «что незаконно вторгся на территорию КНДР». После этого было начато расследования, в ходе которого «он признался, что решил перебежать в КНДР, поскольку не приемлет бесчеловечное обращение и расовую дискриминацию в американской армии». По данным агентства, солдат заявил, что разочарован неравенством в американском обществе, и выразил желание получить политическое убежище либо в КНДР, либо в третьей стране. Расследование, как отмечают в агентстве, продолжается.

В Министерстве обороны США прокомментировали это сообщение, отметив, что не могут проверить достоверность якобы сделанных Трэвисом Кингом заявлений в КНДР, но намерены направить все силы на его безопасное возвращение в США. Как заявил CNN представитель министерства, «мы работаем по всем возможным каналам для достижения этой цели». Мать американского солдата через адвоката призвала власти КНДР обращаться с ее сыном «человечно» и сказала, что «была бы благодарна за телефонный звонок от сына».

Как американский солдат впервые с 1982 года стал перебежчиком в КНДР, читайте в публикации «Ъ» «Вперед в светлое прошлое».

Алена Миклашевская