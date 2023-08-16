Размер премии башкирским журналистам увеличили в пять раз

В Башкирии увеличили размер журналистской премии имени Шагита Худайбердина со 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб. Соответствующее постановление правительства республики опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Постановление вступит в силу с 1 января 2024 года.

Для поощрения творческой активности журналистов правительство региона с 1 января 1997 года, кроме 2019 года, вручаются три ежегодных премии имени Шагита Худайбердина — «видного государственного и общественного деятеля, талантливого башкирского публициста и писателя», указано в постановлении кабинета министров Башкирии от 30 сентября 1996 года. В 2019 году были вручены четыре премии.

Премии присуждаются за репортажи, очерки, документальные повести и публицистические статьи, теле- и радиопередачи, серии фоторабот, материалы, изданные отдельной книгой.

«В материалах должны раскрываться образы современников, богатство национальных культур и дружба народов, вопросы гражданского мира и согласия в обществе, социально-экономического развития» Башкирии, отмечается в документе.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте