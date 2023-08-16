Гражданина Украины осудили за хакерские атаки на российские сайты

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону приговорил жителя Харцызска Донецкой области Романа Носачева к двум годам колонии-поселения за хакерские атаки на российские сайты. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

По данным ведомства, гражданин Украины Роман Носачев, находясь в Харцызске, проводил компьютерные атаки на российские интернет-ресурсы, а также распространял инструкцию по проведению DDoS-атак со ссылками на вредоносное программное обеспечение.

Мужчина был признан виновным в неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру РФ (ч. 1 ст. 274.1 УК РФ). Помимо лишения свободы ему назначен штраф 600 тыс. руб. Приговор суда вступил в законную силу.

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Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону