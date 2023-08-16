Башкирии выделят около 6 млн рублей на организацию марафона

На организацию девятого Уфимского международного марафона Башкирия получит 5,9 млн руб. из федерального бюджета, сообщает пресс-служба правительства республики.

Мероприятие пройдет в Уфе 3 сентября в рамках регионального проекта «Повышение доступности туристических продуктов». Башкирия вошла в число 36 регионов, которые получили поддержку на продвижение мероприятий в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Ожидается, что в марафоне будут участвовать около 7 тыс. человек, каждый из них получит, в том числе, фирменную футболку, подарки от партнеров, а на финише — медаль. Победителей ждут ценные призы.

Спортсмены могут выбрать дистанции для бега и скандинавской ходьбы: 2 км, 5 км, 10 км, 21,1 км, 42,2 км. 2 сентября состоятся детские старты на 50-400 м. Кроме того, планируется 10 км забег на скоростных роликах (спидскейтинг).

В 2022 году Уфимский международный марафон собрал 5,5 тыс. участников из 23 стран, 35 регионов и 245 городов. Самому старшему участнику было 87 лет, самому младшему — семь месяцев (он «бежал» с родителями в коляске).

Майя Иванова

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