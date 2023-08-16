Минобороны Нигера сообщило о гибели 17 солдат на границе с Мали

Министерство обороны Нигера сообщило, что 17 нигерийских солдат были убиты в результате нападения недалеко от границы с Мали. По данным ведомства, к убийству причастны местные террористические группировки.

Инцидент произошел вчера, 15 августа, вечером. В Минобороны заявили, что отряд вооруженных сил стал «жертвой террористической засады недалеко от города Кутугу». Еще 20 солдат пострадали, 6 серьезно ранены, передает AFP.

27 июля военные Нигера объявили об отстранении президента Мохамеда Базума. 10 августа страны ЭКОВАС договорились начать военную операцию в Нигере «как можно скорее». Нигерские военные грозились убить господина Базума в случае интервенции, но в итоге решили его судить.

Подробности — в публикации «Ъ» «Ни мира, ни войны».

Лаура Кеффер