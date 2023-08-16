За сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 104 снаряда; один человек погиб, двое пострадали

Во вторник, 15 августа, ВСУ по ударили по Белгородской области 103 снарядами (14 августа — 143 ). В одном происшествии погиб один человек, двое пострадали. В результате двух инцидентов были зафиксированы разрушения. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

В Белгородском районе по селу Журавлевка выпустили 11 артиллерийских снарядов, по селу Солнцевка — четыре. В селе Щетиновка с беспилотника сбросили взрывное устройство. Из гранатомета обстреляли село Красный Хутор — зафиксировано 22 выстрела. По селу Нехотеевка выпустили 10 артиллерийских снарядов и сбросили с БЛПА взрывное устройство. Пострадавших и разрушений нет.

В Валуйском городском округе село Бутырки обстреляли из ствольной артиллерии — зафиксировано семь прилетов. Обошлось без последствий.

В Волоконовском районе по окраине хутора Старый было выпущено два минометных снаряда. Пострадавших и разрушений нет.

В Грайворонском городском округе под обстрел попало село Почаево — зафиксировано попадание одного снаряда. По окраине села Сподарюшино было выпущено 19 минометных снарядов, по окраинам сел Мокрая Орловка и Козинка — по два. Обошлось без последствий.

В Шебекинском городском округе село Новая Таволжанка обстреляли шестью минометными снарядами. Пострадали двое мужчин и одна женщина, один из мужчин погиб. Также осколками снарядов повреждены фасады двух частных домов и один автомобиль. На подлете к Шебекину был сбит беспилотник. В результате падения его фрагментов есть повреждения в одном частном домовладении, также пострадал автомобиль, в двух гаражах пробита кровля. По селу Муром было выпущено десять минометных снарядов, по хутору Панков — два, по автомобильному пункту пропуска «Шебекино» — три. Пострадавших и разрушений нет.

Алина Морозова

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