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Коммерсантъ FM
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Бывший замначальника УФСИН по Томской области получил восемь лет за взятки

Суд в Томске сегодня вынес приговор бывшему первому заместителю начальника регионального УФСИН Александру Зорину. По информации объединенной пресс-службы судов Томской области, его признали виновным по ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями), ст. 290 УКР РФ (получение взятки) и назначили восемь лет и месяц лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 3 млн руб. Кроме того, бывшего тюремщика лишили специального звания «полковник внутренней службы».

Согласно версии следствия, обвиняемый, являясь в период с ноября 2012-го по октябрь 2020 года начальником томской исправительной колонии ИК-4, а с октября 2020-го по июнь 2021 года первым заместителем начальника областного УФСИН, совершил ряд преступлений.

Как указывается в деле, тюремщик не препятствовал провозу на территорию ИК телефонов и комплектующих к ним, за что систематически получал от двух осужденных взятки деньгами и имуществом. Общая сумма подношений, установило следствие, составила чуть менее 2 млн руб.

«С января 2020 года по июнь 2021 года, достоверно зная о функционировании в ФКУ ИУ-4 УФСИН цехов по производству сувенирной продукции и металлообработке, на которых были задействованы осужденные, из корыстной заинтересованности не принимал мер по пресечению этой незаконной деятельности, в результате чего на территорию колонии провозилось и хранилось сырье, а впоследствии вывозилась готовая продукция»,— говорится в материалах следствия.

На период следствия экс-замначальника томского УФСИН арестовали, он признал себя виновным.

Константин Воронов, Новосибирск

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