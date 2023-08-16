У жителей намыва на Васильевском острове появится право оформлять льготные парковочные разрешения

Петербуржцы, проживающие на намывных территориях к западу от Наличной улицы, смогут оформлять льготные парковочные разрешения, равно как и жители всего Васильевского острова. Об этом сообщается в ответе председателя городского комитета по транспорту Валентина Енокаева на запрос депутата Законодательного собрания Бориса Вишневского.

В письме говорится, что зона платной парковки на Васильевском острове заработает в IV квартале 2023 года и охватит только исторические районы острова — до Наличной улицы включительно.

«Улицы намывной территории района остались в Адресном перечне и граждане, проживающие на территории за Наличной улицей, будут иметь право на оформление льготного парковочного разрешения жителя»,— уточняет господин Енокаев.

В свою очередь депутат Борис Вишневский, сообщил, что продолжает настаивать на том, чтобы все ключевые вопросы, регулирующие платную парковку, решались законом Санкт-Петербурга, а не городской администрацией.

По его словам, соответствующий законопроект от партии «Яблоко» уже внесен в ЗакС. В сентябре документ будет рассмотрен профильной комиссией.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что зона платной парковки расширится на Василеостровский район с 1 ноября.