На рок-фестивале «Чернозем» под Воронежем в эти выходные выступят 33 группы

Организаторы рок-фестиваля «Чернозем», который пройдет рядом с сити-парком «Град» под Воронежем с 18 по 20 августа 2023 года, опубликовали полный список участников. В совокупности на двух сценах «Чернозема» и на одной — партнерского гастрофестиваля «Знай наших» выступят 47 музыкальных коллективов.

В рамках самого Черноземфеста, для доступа на площадку которого необходим будет билет, заявлены 33 концерта.

18 августа хэдлайнерами, чьи выступления пройдут на главной сцене, станут «Анимация», Найк Борзов, «Крематорий», «Сектор газа» с оркестром и «Пикник». На малой сцене отыграют «5 минут», «Нате-ка», «Пика», «Плавица», «Йорш» и Helvegen.

19 августа на главной сцене выступят «Нейромонах Феофан», Глеб Самойлов и The Matrixx с хитами «Агаты Кристи», «Биртман» и «Кипелов». На малой сцене пройдут концерты групп Ocean Jet, «Бригадный подряд», «Фазы», $mex, «Операция пластилин» и Lascala.

20 августа в качестве хэдлайнеров заявлены «План Ломоносова», «Мельница», Rock privet, «Моя Мишель» и Гарик Сукачев. На малой сцене отыграют «Сказки черного города», «Нэил шери», Clockwork times, Игорь Растеряев, «Заточка», Jane air и «Гудтаймс».

Еще 14 коллективов дадут концерты на сцене гастрофестиваля, вход на которую будет свободным. В числе выступающих есть как малоизвестные, так и довольно популярные команды, например, «Мураками», «Дюна» и «Эпидемия». Также на этой сцене пройдет прямая трансляция домашней игры воронежского футбольного клуба «Факел», который 20 августа примет «Пари Нижний Новгород». Матч запланирован на 17:30.

Каждый день вход на территорию фестиваля будет открываться в 12:00. Окончание фестиваля — ежедневно в 22:30. Первые концерты «Чернозема» будут начинаться в 14:00, а на сцене гастрофестиваля — в 13:00, 11:00 и 14:00.

Изначально фестиваль проходил под Тамбовом. В Воронеж он переехал в 2021 году после препятствий со стороны тамбовских властей в проведении опен-эйра-2020. Новым организатором стали структуры владельца ГК Хамина (управляет в том числе сити-парком «Град») Евгения Хамина. Однако в 2021 году воронежские власти также отменили фестивали из-за роста заболеваемости коронавирусом. На все-таки состоявшемся в 2022 году «Черноземе» несколько участников активно поддерживали оставшихся без концертов других музыкантов. После этого группа «Сплин» фактически лишилась гастролей в России. Кроме того, в прошлом году на фоне СВО из состава участников опен-эйра выбыли несколько групп, включая хедлайнеров ДДТ и «Би-2», которым из-за их позиции фактически запретили концертную деятельность. В этом году из списка участников «Чернозема» убрали столичную рок-группу «Монгол Шуудан».

Подробнее о том, как прошел Черноземфест в прошлом году, читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Роковые песни».

Мария Старикова