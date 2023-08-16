Выросло количество пострадавших при вчерашнем обстреле белгородской Новой Таволжанки

До трех выросло количество пострадавших при вчерашнем обстреле села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области. Один мужчина погиб, еще один мужчина и женщина находятся под наблюдением врачей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

Мужчина, который впоследствии скончался, получил осколочные ранения грудной клетки и позвоночника, множественные переломы ребер. У него были обширные кровопотери. «Врачи пытались сделать всё, что в их силах, но травмы оказались несовместимы с жизнью»,— сказал глава региона.

Выжившая женщина получила осколочные ранения руки, шеи и головы, доставлена в центральную райбольницу. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное. Еще один мужчина, проживающий в Белгороде, обратился в медучреждение с головными болями. Врачи диагностировали у него контузию.

Алина Морозова

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