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Коммерсантъ FM
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Жителя Хабаровского края обвинили в контрабанде бивней мамонта на 50 млн рублей

Прокуратура Хабаровского края признала законным возбуждение уголовного дела в отношении местного жителя, готовившего к переправке через границу в Китай бивней мамонта и моржа, следует из сообщения надзорного ведомства. Ему инкриминируется подготовка к контрабанде культурных ценностей (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 226.1 УК РФ).

Как сообщал «Ъ», сотрудники пограничного управления ФСБ по Хабаровскому краю и Еврейской автономии в июле выявили факт незаконного оборота палеонтологических останков мамонтовой фауны. По предварительной оценке, стоимость найденного в тайнике на юге региона превышает 50 млн руб.

По данным следствия и прокуратуры, в июле 36-летний житель города Бикин приобрел и хранил 56 бивней мамонта массой 866,5 кг и 219 бивней моржа массой 532,49 кг. Фигурант оборудовал тайниковую закладку на берегу устья реки Бира в селе Лончаково Бикинского района для размещения первой партии в размере 100 кг бивней мамонта. Оттуда их должны были забрать неустановленные пока иностранные граждане для транспортировки водным путем в КНР для продажи. В качестве аванса житель Бикина получил 500 тыс. руб.

Эрнест Филипповский, Хабаровск

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