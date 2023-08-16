В Петербурге полиция доставила в военкомат более 100 мигрантов с гражданством РФ

В ходе двухдневного рейда на Софийской овощебазе в Санкт-Петербурге полиция доставила в районный военкомат более 100 мигрантов с гражданством РФ, не состоявших на воинском учете. Об этом 16 августа сообщили в пресс-службе ГУ МВД по СПб и ЛО.

В Главке отметили, что проверка выявила почти 400 иностранных граждан, 55 из них находились на территории России с нарушением миграционного законодательства, 100 являлись гражданами РФ, но не состояли на воинском учете.

«Практически все они (100 иностранцев,— «Ъ-СПб») были доставлены в райвоенкомат для проведения процедуры постановки на воинский учет»,— говорится в сообщении.

Отмечается, что на одного из иностранцев возбудили уголовное дело после предъявления им поддельных документов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге и Ленобласти за пять дней против мигрантов возбудили 300 уголовных дел.

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