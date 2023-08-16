Глава «Рособоронэкспорта»: потребности в импорте боеприпасов не возникало

«Рособоронэкспорт» не ведет работу по импорту в РФ боеприпасов из-за отсутствия потребности, уверяет глава компании Александр Михеев. По его словам, обсуждаются проекты технологического партнерства с дружественными России странами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Михеев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Михеев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В рамках форума «Армия-2023» он заявил, что сейчас российская промышленность в основном производит танки для нужд армии и «Рособоронэкспорт» формирует портфель заказов на перспективу. Россия также обсуждает варианты сотрудничества по истребителям пятого поколения Су-57Э и Checkmate с рядом партнеров. Господин Михеев добавил, что ряд стран Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки также заинтересованы в приобретении вертолетов Ка-52Э, Ми-28НМЭ и Ми-17 с новейшими управляемыми средствами поражения.

«Наибольший интерес у иностранных заказчиков на внешнем рынке сегодня вызывают продвигаемые "Рособоронэкспортом" комплексы с разведывательно-ударными беспилотными летательными аппаратами "Орион-Э", разведывательные "Орлан-10Е" и "Орлан-30", а также барражирующие боеприпасы "Куб-Э"»,— добавил Александр Михеев.

На форуме «Армия-2023» проводится выставка трофеев с российской военной операции на Украине. Глава Минобороны Сергей Шойгу говорил, что Россия готова рассказать партнерам о слабых сторонах западной техники.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер