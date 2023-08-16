В Сочи установят 16 новых зарядных станций для электромобилей

В Сочи в дополнение к 29 существующим зарядным станциям для электромобилей откроют еще 16 ЭЗС. Об этом сообщил глава курорта Алексей Копайгородский в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Сочи Алексея Копайгородского Фото: Telegram-канал главы Сочи Алексея Копайгородского

Господин Копайгородский отметил, что к настоящему времени поступили заявки на открытие еще трех дополнительных объектов.

«Большая часть новых электрозаправок появится на Сочинском шоссе в Лазаревском районе, начиная от улицы Белинского. На треть увеличится число мест для подзарядки электрокаров на Красной Поляне»,— говорится в сообщении.

Краснодарский край по данным «Автостата» является четвертым регионом в стране по числу зарегистрированных автомобилей с электродвигателем. На Кубани насчитывается 1,3 тыс. электромобилей.

Анастасия Донскова

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