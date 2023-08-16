Фестиваль «Оборона Таганрога» отменен по соображениям безопасности

Запланированный на сентябрь фестиваль «Оборона Таганрога» решено не проводить по соображениям безопасности, сообщает Don24 со ссылкой на заместителя губернатора Ростовской области Александра Скрябина.

Мероприятие должно было пройти в рамках празднования 325-летия города, однако фестиваль отменили «в связи со спецификой текущих событий». При этом в Таганроге пройдет множество других концертов, лекций, выставок и пр.

28 июля в Таганроге рядом с кафе «Чехов сад» произошел сильный взрыв, ранения разной степени тяжести получили 22 человека. По заявлениям властей, взрыв был вызван падением частей украинской ракеты, сбитой российской ПВО.

Кристина Федичкина