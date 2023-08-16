В Курской области ждут к 1 сентября новые учебники истории для старших классов

С 1 сентября ученики 10-х и 11-х классов Курской области должны изучать курсы «История России» и «Всеобщая история» по новым изданиям, сообщили в правительстве региона. Там напомнили, что отдельный раздел пособия посвящен разъяснению причин начала специальной военной операции, вхождению новых регионов в состав РФ.

«Наша страна прошла долгий путь и стала одной из сильнейших в мире. Любовь к Родине, верность героическим традициям, знание истории своего народа - те нити, которые связывают россиян из поколения в поколение. И важно, чтобы молодежи была доступна достоверная информация, в том числе о новейших событиях отечественной истории; именно такую содержит новый учебник»,– заявила министр образования и науки Курской области Наталия Бастрикова.

В регионе закупка пособий осуществляется за счет бюджетных средств. На сегодня заказ по учебникам истории сформирован, ими должны быть обеспечены все курские старшеклассники. Единым местом поставки учебников в субъекте планируют сделать Курский институт развития образования.

Что думают историки, профессора и учителя о самом главном для школьного учебника истории, в материале «Ъ».

Владимир Зоркий