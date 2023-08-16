Каждый третий работодатель Краснодара использует обещание перезвонить как отказ

В Краснодаре каждая третья компания при поисках сотрудников использует обещание перезвонить в качестве завуалированного отказа в найме. Об этом говорится в исследовании рекрутингового портала SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

При этом каждый второй рекрутер заявил, что фразу «мы вам перезвоним» при собеседовании следует воспринимать буквально.

Среди соискателей 7 из 10 потенциальных сотрудников организаций воспринимают обещание перезвонить от возможного работодателя как отказ.

«Молодежь до 24 лет, в силу своего небольшого жизненного и профессионального опыта, расценивает обещание перезвонить как отказ в найме чуть реже тех, кто старше (61%)»,— говорится в сообщении.

Исследователи отмечают, что недоверие к фразе об обратном звонке снижается среди респондентов, получающих больше: получающие до 50 тыс. руб. не доверяют обещанию 77% опрошенных, от 80 тыс. руб. — 62%.

Анастасия Донскова

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