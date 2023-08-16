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На Дону экс-начальника судебных приставов будут судить за мошенничество

Дело уголовного дела бывшего начальника отделения судебных приставов по Кашарскому и Боковскому районам ГУ ФССП России по Ростовской области, обвиняемого в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), передано в суд. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, в 2022 году обвиняемый обманом получил от жителя Кашарского района автомобиль, на который был наложен арест в рамках исполнительного производства о взыскании более 523 тыс. руб. долга. Пристав заявил мужчине, что переведет деньги за автомобиль взыскателю в счет погашения долга, но не сделал этого. Обвиняемый заплатил деньги лишь после того, как следователи начали в отношении него процессуальную проверку. Пристав был заключен под стражу.

Кристина Федичкина

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