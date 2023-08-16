Участок «Уфимского ожерелья» благоустроят почти за 74 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы по итогам конкурса заключило контракт на благоустройства участка тропы «Уфимское ожерелье» с ООО «Уралагротехсервис», сообщается на сайте госзакупок. Компания предложила исполнить контракт начальной ценой 74,7 млн руб. за 73,9 млн руб. (дисконт — 1%). Еще два участника конкурса, не названные в протоколе, готовы были исполнить его за 74 млн и 74,5 млн руб. Большую часть средств выделит бюджет республики, остальное — бюджет города.

Устройство покрытий обойдется в 23,4 млн руб., наружное освещение — в 20 млн руб., малые архитектурные формы — в 17,3 млн руб.

Работы необходимо выполнить в течение 65 календарных дней. Площадь благоустройства составляет 3,7 га, в том числе площадь покрытий — 1,1 га. На тропе планируют установить две велопарковки, по семь входных групп и информационных стендов, восемь образовательных стендов, памп-трек, площадка для отдыха, 15 указателей, 20 скамей, 22 урны. Тротуары и площадка для отдыха будут покрыты асфальтобетоном.

«Уфимское ожерелье» — вело-пешеходная тропа общей протяженностью 70 км.

ООО «Уралагротехсервис», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в марте 1998 года. Компания занимается отделочными и завершающими работами. Она принадлежит Расиму Зарипову. Выручка в 2022 году составила 629,71 млн руб., чистая прибыль — 1,3 млн руб. В текущем году «Уралагротехсервис» заключил три госконтракта на общую сумму 359,34 млн руб. с управлением капитального строительства администрации Уфы на благоустройство озера Теплое в Инорсе, благоустройство территории, прилегающей к этому озеру, а также территории возле Дворца спорта.

Майя Иванова

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