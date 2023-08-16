Подросток в Уфе открыл стрельбу из пневматического пистолета

Сотрудники отдела полиции №8 изъяли пневматическое оружие из квартиры в доме по улице Гагарина. Установлено, что 15-летний подросток без разрешения взял пневматический пистолет, принадлежащий отцу, и открыл стрельбу из окна, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

СМИ сообщали, что выстрелы были по окнам детского сада. На видеозаписи, размещенной в Тelegram-канале «Честно говоря», подросток заявил соседке, что ему было скучно.

«Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение»,— отметили в МВД.

Влада Шипилова

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