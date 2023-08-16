В Академическом районе Екатеринбурга запустили первый тестовый трамвай

В Екатеринбурге в Академическом районе сегодня утром запустили первый тестовый трамвай, сообщили в районной администрации. Транспорт курсирует без пассажиров, это тестовые прогоны наладочного вагона, который тестирует рельсы и контактную сеть новой линии.

В администрации напомнили, что на маршруте от храма Святых Божиих строителей до разворотного кольца на ул. Волгоградской планируется организовать семь остановок.

Ранее заместитель главы города Алексей Бубнов пояснял, что трамваи из Академического района начнут ходить не ранее 2024 года. До конца 2023 года планируются только технические испытания.

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