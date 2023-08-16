В Крыму заболеваемость педикулезом за год увеличилась в два раза

В Крыму число выявленных случаев заболевания педикулезом за семь месяцев текущего года увеличилось почти вдвое в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

В общей сложности в республике в период с января по июль выявили 283 случая, в то время как годом ранее их число достигало 148.

«В Севастополе заболеваемость педикулезом среди населения составила 81 случай, что 2,9 раз больше аналогичного периода прошлого года (27 случаев), из них дети — 66 случаев (81%), что в 4 раза больше прошлого года»,— говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили о мерах профилактики заболевания: соблюдении личной гигиены, проведении регулярной уборки помещений, смене постельного белья, одежды, чистке верхней одежды.

Анастасия Донскова

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