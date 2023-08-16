В Башкирии устанавливают обстоятельства ДТП с двумя погибшими

15 августа около 20:00 на 48-м км дороги Юлдыбаево-Акъяр-Сара произошла авария, сообщают пресс-службы Госавтоинспекции Башкирии и республиканской прокуратуры. 33-летний житель Хайбуллинского района за рулем ВАЗ-2107, предположительно, при обгоне в зоне действия знака «Обгон запрещен» столкнулся со встречной Lada Kalina под управлением 49-летней женщины. В результате ДТП оба водителя погибли. Три пассажира Kalina, в том числе ребенок 1,9 лет, госпитализированы. В автомобиле ВАЗ пострадал 60-летний пассажир.

По факту ДТП проводится проверка, назначены экспертизы.

Майя Иванова

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