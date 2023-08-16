Участника СВО из Свердловской области насмерть сбила машина у военного госпиталя

Мобилизованного уральца, участника специальной военной операции (СВО) на Украине Александра Рыбакова насмерть сбила машина около военного госпиталя. Как сообщает портал Е1, смертельное ДТП произошло в городе Алейске Алтайского края, где мужчина проходил лечение.

Друг мобилизованного рассказал изданию, что мужчина пошел купаться на пляж, который был рядом с госпиталем, а когда возвращался, то его сбил автомобиль. «У него были открытые переломы обеих ног, но, когда приехала скорая, он сам встал на ноги и дошел до машины. Не дал себя на носилки положить. Александра привезли в госпиталь, там ему стало хуже, его перевезли в больницу Новосибирска, и уже там он умер»,— цитирует издание друга погибшего. За рулем автомобиля была 21-летняя девушка. По данным ГИБДД по Алтайскому краю она отказалась проходить медицинское освидетельствование.

Друг погибшего также рассказал, что мужчина был на СВО около года, награжден орденом Мужества, был ранен. Но в этот раз в госпитале находился не с ранением, а с грыжей.

Прощание с Александром Рыбаковым пройдет в селе Некрасово Белоярского округа Свердловской области сегодня. Мобилизованного похоронят с воинскими почестями.

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