Крючков предупредил жителей Крыма об уничтожении боеприпасов и звуках взрывов

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил о готовящемся уничтожении взрывоопасных предметов в пяти поселениях РК и возможных звуках взрывов. Об этом господин Крючков написал в Telegram.

Работы проведут в селе Вольное Джанкойского района (с 15:00 до17:00), поселке городского типа Октябрьское (с 13:00 до 15:00), В Старом Крыму (с 11:00 до 13:00), в селе Перекоп (с 10:00 до 14:00) и в поселке Багерово (с 10:00 до 18:00.

Советник главы Крыма призвал жителей сохранять спокойствие.

Ранее аналогичные мероприятия провели в Октябрьском и в Старом Крыму.

Анастасия Донскова

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