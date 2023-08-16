В Тюменской области в ДТП с пьяным водителем пострадала 15-летняя девочка

В Нижнетавдинском районе (Тюменская область) сегодня утром произошло ДТП, в котором пострадала 28-летняя девушка и 15-летний подросток. Как рассказали в ГИБДД по Тюменской области, по предварительной информации, авария произошла на 2-м км автодороги Подъезд к деревне Чугунаево.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД по Тюменской области Фото: ГИБДД по Тюменской области

31-летний местный житель, управлявший автомобилем «КИА Спектра», находился в состоянии опьянения. По результатам освидетельствования показания алкотестера составили 0,85 мг алкоголя в литре выдыхаемого воздуха. Пострадавшие девушки были пассажирками автомобиля, их госпитализировали в больницу.

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