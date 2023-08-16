В Кабардинке потушили лесной пожар, подобравшийся к пансионату «Виктория»

В Кабардинке потушили лесной пожар в районе пансионата «Виктория». Об этом сообщает пресс-служба ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр» Фото: пресс-служба ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр»

Жители сообщили пожарным о задымлении со стороны леса, наблюдаемом поблизости от пансионата, в 00:17. Площадь возгорания составила 300 кв.м. К 01:25 огонь распространился на площади 500 кв.м. Полностью ликвидировать возгорание специалистам удалось к 06:00. По предварительной информации, причиной пожара стало возгорание сухой растительности.

«В качестве средств пожаротушения были использованы ранцевые лесные огнетушители и автоцистерны пожарные»,— говорится в сообщении.

К тушению привлекли 22 человек и семь единиц спецтехники.

Анастасия Донскова

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