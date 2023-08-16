В Историческом сквере 17 августа выберут «Мисс Екатеринбург»

Финал общегородского конкурса красоты «Мисс Екатеринбург» пройдет в четверг, 17 августа, с 20:00 до 22:00 на главной сцене Дня города в Историческом сквере. За титул борются 16 девушек. Организаторы напомнили, что победительнице подарят двухкомнатную квартиру в ЖК «Миллениум» на Юго-Западе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Ведущим конкурса будет Дмитрием Хрусталевым, а хедлайнером мероприятия станет группа «Банд’Эрос». Финал конкурса будет посвящен районам Екатеринбурга. «Специально для выходов участниц уральские дизайнеры разработали новые коллекции одежды, в том числе в цветах 300-летия города»,— отметили организаторы. Во время шоу зрители смогут принимать участие в онлайн-голосовании, которое жюри учтет при выборе победительницы.

Ранее участницы конкурса выступили в «Сима-ленде». Напомним, в прошлом году «Мисс Екатеринбург» стала 20-летняя Татьяна Кузьмина.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте