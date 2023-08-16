ФСБ задержала сотрудника промпредприятия в Приангарье за сотрудничество с Украиной

Сотрудник одного из производственных предприятий, работающих в Ангарске Иркутской области, задержан сотрудниками регионального УФСБ по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами иностранного государства. Как сообщает пресс-служба ведомства, в отношении 23-летнего мужчины возбуждено дело по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством).

«В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что осуществил сбор сведений и подготовил фотоматериалы о состоянии промышленного объекта и выпускаемой продукции. Информация в дальнейшем предназначалась для передачи представителю Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины»,— утверждают в ведомстве.

ФСБ заявила, что мужчина по заданию спецслужбы Украины распространял листовки, дискредитирующие использование вооруженных сил РФ. Название промпредприятия, на котором он работает, не разглашают. Среди производств, расположенных в городе Ангарске, наиболее крупными и стратегически важными являются АО «Ангарская нефтехимическая компания», а также относящееся к атомной промышленности АО «Ангарский электролизный химический комбинат».

Влад Никифоров, Иркутск