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В Сочинском нацпарке нашли краснокнижный лютик Елены

Ученые Сочинского нацпарка в ходе августовской экспедиции обнаружили в горах редкий эндемик — лютик Елены. Об этом сообщила пресс-служба национального парка.

Фото: пресс-служба Сочинского нацпарка

Фото: пресс-служба Сочинского нацпарка

Растение нашли на хребте Аибга. Ранее редкий лютик считался узки эндемиком. Позднее цветок обнаружили в горах на границе с Абхазией. Растенее внесено в Красную книгу Краснодарского края и Красную книгу России, как уязвимый вид.

«Факторами, лимитирующими состояние популяции, является антропгенное строительство горнолыжных курортов в местах произрастания вида, рекреация»,— говорится в сообщении.

В естественных условиях численность данных растений сокращается из-за потепления климата и сокращения приснежных мест обитания.

Анастасия Донскова

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