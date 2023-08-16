На Урале осудили мужчину, взявшего в заложники женщину с ребенком

Ялуторовский райсуд (Тюменская область) отправил в колонию мужчину, который под угрозами удерживал в автомобиле незнакомую женщину с маленьким ребенком. Как сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, в марте этого года 29-летний мужчина Павел Полосухин в нетрезвом виде гулял около здания ГБУЗ ТО «Областная больница № 23» в Ялуторовске, где встретил незнакомую ему женщину с малолетней дочерью.

Осужденный дождался пока мама с дочкой сядут в свою машину, вытащил из куртки нож, а затем подбежал к автомобилю и сел на переднее пассажирское сиденье. «Он сказал перепуганной женщине: "Молчи, делай, как я скажу, и все будет нормально, и я тебя не трону"»,— цитирует пресс-служба слова мужчины. Осужденному надо было добраться до с. Хохлово Ялуторовского района, и он заставил женщину везти его.

«Используя физическое превосходство над своими жертвами, оказывая на них психологическое давление, с целью подавления воли к возможному сопротивлению, он угрожал ножом и приказал, оставаться им в машине и довезти его до Хохлово»,— рассказали в суде. Испуганная женщина согласилась увезти его. Но после этого обвиняемый продолжительное время удерживал потерпевших в салоне автомобиля, после чего, потребовал доставить его обратно в Ялуторовск. После этого он вышел из автомобиля и разрешил потерпевшей уехать.

Мужчину свою вину полностью признал. Отмечается, что преступлением им было совершено через месяц после освобождения из мест лишения свободы. В итоге, его признали виновным в совершении двух преступлений: угроза убийством (ч.1 ст.119 УК РФ), незаконное лишение человека свободы, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего, в отношении двух лиц (п.п. «г,д,ж» ч.2 ст.127 УК РФ). Суд приговорил Павла Полосухина к 3 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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