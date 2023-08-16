Жителя Иркутской области подозревают в сотрудничестве с разведкой Украины

В Приангарье оперативники ФСБ задержали сотрудника одного из промышленных предприятий, которого подозревают в работе на разведку Украины. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством (за это предусмотрено лишение свободы на срок от трех до восьми лет и штраф до 1 млн руб.), сообщили в пресс-службе регионального ФСБ.

Как установили органы госбезопасности, сотрудник предприятия собрал сведения и подготовил фотоматериалы, характеризующие состояние промышленного объекта и выпускаемой продукции для дальнейшей передачи представителю Главного управления разведки Минобороны Украины. О каком предприятии идет речь, не сообщается.

Кроме того, подозреваемый, говорится материалах следствия, по заданию украинских спецслужб распространял листовки, дискредитирующие российскую армию.

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Илья Николаев