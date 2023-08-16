Бастрыкин поручил возбудить дело из-за задержки рейсов Red Wings в Екатеринбург

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг авиакомпанией Red Wings, которая несколько суток не могла вывезти уральских туристов из Антальи (Турция) в Екатеринбург. Как сообщает Tlegram-канал Следком, с 12 по 14 августа российские туристы не могли вылететь из аэропортов в ряде стран. В связи с этим, руководителю Западного МСУТ СК России Павлу Выменцу поручили возбудить уголовное дело.

В авиакомпании ранее заявили, что значительная задержка произошла из-за того, что у двух самолетов, выполнявших рейсы, одновременно обнаружили технические неисправности. А сложности с ремонтом самолетов возникли из-за санкций.

Вечером 15 августа в Red Wings рассказали, что все три имеющиеся в парке воздушные суда Boeing-777 исправны и выполняют полеты. Начиная с 11:00 UTC 16 августа компания должна полностью вернутся к своему расписанию.

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