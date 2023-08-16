S7 Airlines увеличила перевозки пассажиров на 5,3%

За семь месяцев S7 Airlines увеличила объем авиаперевозок на 5,3% – до 9,4 млн пассажиров – по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщает пресс-служба компании. На внутрироссийских рейсах перевезено при этом 8,5 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным на июль пассажиропоток составил 1,8 человек (+4,9% к июлю 2022-го). При этом объем авиаперевозок на российских маршрутах за год почти не изменился (+0,7%), рост на международных направлениях составил 97,5%.

Как ранее сообщал «Ъ», в прошлом году после начала СВО были закрыты 11 аэропортов юга РФ, а перевозчики начали отменять рейсы в Европу. Весной 2022 года авиаперевозки в стране упали на 20–30% в годовом выражении, летом — на 15–20%, к январю 2023 года снижение сократилось до 10%.

S7 Airlines выполняет рейсы по более чем 140 направлениям в 79 городов России и мира, авиахабы ы Новосибирске и Иркутске. В 2022 году рейсами S7 Airlines перевезла более 16 млн пассажиров.

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Оксана Павлова