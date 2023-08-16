«Почта России» из-за отсутствия почтальонов закрыла отделение в Татарстане

В городе Менделеевск (Татарстан) закрылось одно их трех отделений «Почты России».

Его работа «временно приостановлена по причине недокомплекта штата сотрудников», говорится в сообщении администрации Менделеевска со ссылкой на управление федеральной почтовой связи «Татарстан почтасы» — регионального подразделения «Почты России».

Неизвестно, когда отделение возобновит обслуживание населения: в настоящее время «активно ведется поиск сотрудников».

Менделеевск находится в 238 км восточнее Казани. В нем проживают почти 30 тыс. человек. Основная часть трудоспособного населения города занята на химических предприятиях (АО «Аммоний», ОАО «Химический завод им. Л.Я.Карпова», ООО «Менделеевсказот»).

Полина Петрова, "Ъ-Казань"