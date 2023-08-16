Кевин Де Брёйне надолго выбыл из строя

Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне пропустит несколько месяцев в связи с травмой, которая потребует операции. Об этом журналистам заявил главный тренер английской команды Хосеп Гвардиола накануне матча за Суперкубок UEFA с испанской «Севильей».

«У него серьезная травма, потребуется операция, он пропустит несколько месяцев»,— сказал Гвардиола, отметив, что восстановление может затянуться на полгода. «Это большая потеря, потому что он обладает особенными качествами»,— добавил тренер.

ТАСС