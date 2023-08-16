Фонд капремонта подал 5840 заявлений о взыскании с воронежцев 97,5 млн рублей

За семь месяцев 2023 года Фонд капитального ремонта Воронежской области направил мировым судьям и в арбитражный суд 5840 заявлений о взыскании задолженности с неплательщиков взносов на капремонт. Как сообщил оператор, общая сумма, предъявленная к взысканию с физических и юридических лиц, составляет 97,5 млн руб.

В фонде уточнили, что с начала года в суды направлено 5721 заявление о взыскании задолженности с физических лиц на общую сумму 79,5 млн руб. К юридическим лицам, которые владеют помещениями в многоквартирных домах, поданы 119 претензий и исков о взыскании неуплаченных взносов на сумму 18 млн руб.

Регоператор напомнил, что в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом РФ заявления о взыскании задолженности по взносам на капремонт, если она не превышает 500 тыс. руб., рассматриваются мировыми судьями в упрощенном порядке – без вызова сторон. При этом вынесенный приказ имеет силу исполнительного листа: на его основании судебный пристав-исполнитель списывает со счета должника сумму долга вместе с начисленной пеней и госпошлиной.

Как за торгами воронежского Фонда капремонта следит ФАС, в материале «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий